В Китае объявили цены на кроссовер Changan CS55 Plus 2024

Китайский автопроизводитель Changan представил обновленный кроссовер CS55 Plus 2024 модельного года. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 99 900 юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина кроссовера составляет 4539 мм, а колесная база — 2656 мм. Салон рассчитан на пятерых людей. Сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой. В топовой комплектации предусмотрен подогрев передних кресел и подлокотника второго ряда.

В оснащение входит кондиционер, круиз-контроль, люк в крыше, «атмосферная» подсветка салона, система экстренного торможения, видеорегистратор, парктроники, электронный ручной тормоз.