Nio EC6 сменил поколение всего через три года после запуска

Китайская электромобильная компания Nio продолжает стремительное обновление модельного ряда: представлен среднеразмерный кроссовер EC6 второго поколения, он выглядит почти точно так же, как более крупный EC7, но имеет чуть более скромную техническую начинку.

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Nio EC6 первого поколения вышел на рынок осенью 2020 года, когда компания Nio находилась на грани финансового краха. Сейчас компания чувствует себя лучше, хотя по-прежнему терпит убытки, но они обусловлены в основном быстрым обновлением модельной линейки, благодаря чему продажи у Nio растут, а это вселяет уверенность в инвесторов. За первые три квартала этого года Nio реализовала в Китае 94 352 электромобиля, что на 32% больше, чем было в январе-августе 2022-го. Кроме того, Nio рассчитывает на скорый рост продаж в Европе, для которой разработала представленный недавно универсал ET5 Touring.

Nio EC6

Новый EC6 относится ко второму поколению электромобилей Nio, в основе которых лежит модульная платформа NT2 с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней «многорычажкой». В конце прошлого года дебютировал построенный на этой платформе купеобразный кроссовер Nio EC7 со стандартной пневомодвеской, а младшему EC6 вместо пневмостоек положены обычные пружины и адаптивные амортизаторы. Пупырышки на крыше и передних крыльях, которых не было у EC6 первого поколения, — это органы искусственного зрения (камеры и лидар), необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота.

Nio EC6

«Второй» Nio EC6 длиннее, шире и заметно ниже предшественника, при этом он по всем ключевым размерам уступает более статусному EC7. Габаритная длина Nio EC6 второго поколения — 4849 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1697 мм, колёсная база — 2915 мм. Штатные колёса — 20-дюймовые. По части дизайна «второй» EC6 и EC7 похожи до степени смешения: отличить один от другого с кормы можно только по шильдикам, спереди чуть проще: верхние секции фар у EC6 имеют перемычки (у EC7 их нет), а над воздухозаборником нет чёрной пластиковой секции (у EC7 она есть). Коэффициент аэродинамического сопротивления сх у Nio EC6 чуть похуже, чем у EC7, — 0,24 против 0,23, выдвижной спойлер в крышке багажника есть у обоих кроссоверов.

Двухмоторная силовая установка (по одному мотору на ось) у Nio EC6 менее мощная, чем у EC7, но вряд ли кто-то из покупателей пожалуется на дефицит тяги: передний электромотор выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 280 Нм, задний — 210 кВт (286 л.с.) и 420 Нм, максимальная совокупная отдача — 360 кВт (490 л.с.) и 700 Нм. Первую «сотню» новый EC6 набирает за 4,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 75 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 495 и 630 км по циклу CLTC соответственно. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1260 кг.

Nio EC6

Дизайн салона у EC6 такой же, как у EC7, разница сводится к незначительным деталями: например, передние кресла у EC6 попроще, но всё равно снабжены большим количеством регулировок, вентиляторами и массажёрами, а у пассажирского вдобавок есть выдвижная подпорка для ног. Приборный экран — 10,2-дюймовый, мультимедийный — 12,8-дюймовый, над мультимедийным имеется выдвижная голова фирменного робота-асисcтента Nomi. Штатная 1000-ваттная аудиосистема насчитывает 23 громкоговорителя. Объём багажника — 594 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1402 л.