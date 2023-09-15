На границе с Грузией ожидают скопление большегрузов из-за ремонтных работ
Скопление большегрузного транспорта ожидается на границе России и Грузии с 18 по 24 сентября из-за ремонтных работ дороги. Об этом сообщили в ФГКУ Росгранстрой.
"В связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на полосах движения для грузового транспорта по направлению на въезд в Россию в период с 18 по 24 сентября на выезде из России будет организовано реверсивное движение. Ожидается временное снижение пропускной способности, что может привести к скоплению грузового транспорта", - говорится в сообщении.
ФГКУ Росгранстрой просит закладывать больше времени при планировании поездки через Верхний Ларс.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска на границе с Грузией находится на завершающей стадии. Пропускная способность погранперехода значительно выросла и фактически достигла более 3 тыс. транспортных средств в сутки.