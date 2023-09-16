В России призвали отбирать автомобили у серийных нарушителей ПДД

«Ведь разные штрафы бывают, превысил на 5 километров — пришел штраф. Сейчас порог до 20 километров, обсуждается до 10. А если у него 1000 штрафов, то, смотря какие превышения. Тут надо подумать. В любом случае, если такой беспредел и человек все время ездит, да, может быть, богатый и платит эти штрафы регулярно, надо меры предпринимать к таким лихачам», — подытожил он.