Audi RS 6 и Audi RS 7 получили экстремальные 1000-сильные версии

Универсал Audi RS 6 и лифтбек Audi RS 7 дебютировали в 1000-сильных версиях. В 2023 году ателье ABT Sportsline представило 760-сильные универсал Audi RS 6 Avant performancе и лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition, которые приурочили к юбилею моделей — 20-летию RS 6 Avant и 10-летию Audi RS 7 Sportback. Особенностью обеих модификаций стало существенное повышение мощности силового агрегата, однако уже после премьеры автомобилей специалисты разработали дополнительный кит для дальнейшего тюнинга двигателя.

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В заводском варианте обе модели выдают 630 сил и 850 Нм, но Legacy Edition имеет в своём арсенале уже 760 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Если клиенту этого мало, можно оборудовать автомобили системой IWI — впрыск воды/этанола перед дроссельной заслонкой обеспечивает мощное охлаждение двигателя. Это позволяет подавать больше кислорода, оптимизируя сжигание топлива, что приводит к повышению производительности до 1000 сил и 1150 Нм. Система регулируется электронным блоком управления, разработанным ABT Sportsline.

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IWI активируется с помощью кнопок RS на рулевом колесе после удержания клавиши в течение одной секунды при одном из двух активированных режимов RS. Кроме того, под капотом появился карбоновый впуск с увеличенными воздухозаборниками, новые турбины, более производительные интеркулеры, кованые поршни, усиленные шатуны и поршневые пальцы, спортивный каталитический нейтрализатор с сажевым фильтром, новая выхлопная система и дополнительные маслоохладители.

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline

ABT Sportsline