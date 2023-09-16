Главред "За рулем" Кадаков: на российском рынке образовался дефицит машин

В России на автомобильном рынке сохраняется нехватка машин, и наличие китайских моделей проблему дефицита не решает. Об этом рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам автоэксперта, дилерские компании и перевозчики пользуются дефицитом и пытаются заработать здесь и сейчас. Доставка машины на автовозе может доходить до 300 тыс. рублей, сказал он. "В результате мы как покупатели приходим в автосалон, а глаза на лоб лезут. Мы видим, что происходит с ценами на китайские машины. Тысяч 300-400 просто за доставку автомобиля. Китайских машин много продается, но они не могут заменить автомобили стоимостью миллион рублей. Нет китайских автомобилей по миллиону. Хорошо, что китайские машины есть, но они не решают всех наших проблем. Мы хотим недорогой и удобный автомобиль", - сказал Кадаков. При этом на вторичном рынке автомобилей количество предложений упало на 20%, поскольку автовладельцы не спешат выставлять на продажу машины в хорошем состоянии, указал эксперт. По данным Росстата, средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России достигла рекордных значений в августе и превысила 1 млн рублей.