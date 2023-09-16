Evolute раскрыл оснащение семиместного минивэна i-Van
Evolute, это отечественный бренд, который наладит выпуск электрокаров в России. Первая модель, представленная на нашем рынке, получит название i-Van и будет минивэном.
О том, что Evolute наладит сборку минивэнов i-Van для российского рынка стало известно совсем недавно. Минивэн Evolute i-Van станет уже пятой моделью автомобилей, оснащенных электромоторами.
Evolute i-Van будет оснащаться электрическим мотором мощностью 122 лошадиные силы, а также литий-железо-фосфатным аккумулятором на 67,5 кВт·ч. Дальность хода на одном заряде составляет 400 километров. Время зарядки с 30 до 80% составляет 37 минут.
Длина кузова минивэна Evolute i-Van 5 135 мм при ширине колесной базы в 3 000 мм. Третий ряд сидений минивэна позволяет размещать одновременно до трех пассажиров, при этом второй ряд сидений имеет раздельные кресла.
Водительское сиденье имеет опции настройки, его можно отрегулировать в шести направлениях, переднее пассажирское регулируется только по трем направлениям.
В качестве экстерьера минивэн получил галогенные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, скрытую антенну, задний противотуманный фонарь. Сиденья в салоне отделаны эко кожей, для удобства водителя предусмотрено многофункциональное рулевое колесо, которое имеет регулировку по высоте.
Салон минивэна Evolute i-Van оснащен современной климатической установкой, ассистентом парковки, стеклоподъемниками с электроприводом, зеркалами заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой, камерой заднего вида, датчиками парковки.
В качестве системы безопасности Evolute i-Van комплектуется системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, подушкой безопасности водителя, датчиком не пристегнутого ремня безопасности водителя, системой контроля давления в шинах, креплением детского сиденья ISOFIX, центральным замком с дистанционным управлением и функцией автоматического запирания, антиблокировочной системой (ABS), электронной системой курсовой устойчивости, системой распределения тормозных усилий и рядом других систем безопасности.