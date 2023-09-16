Evolute раскрыл оснащение семиместного минивэна i-Van

Evolute, это отечественный бренд, который наладит выпуск электрокаров в России. Первая модель, представленная на нашем рынке, получит название i-Van и будет минивэном.

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О том, что Evolute наладит сборку минивэнов i-Van для российского рынка стало известно совсем недавно. Минивэн Evolute i-Van станет уже пятой моделью автомобилей, оснащенных электромоторами.

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Evolute i-Van будет оснащаться электрическим мотором мощностью 122 лошадиные силы, а также литий-железо-фосфатным аккумулятором на 67,5 кВт·ч. Дальность хода на одном заряде составляет 400 километров. Время зарядки с 30 до 80% составляет 37 минут.

Длина кузова минивэна Evolute i-Van 5 135 мм при ширине колесной базы в 3 000 мм. Третий ряд сидений минивэна позволяет размещать одновременно до трех пассажиров, при этом второй ряд сидений имеет раздельные кресла.

Водительское сиденье имеет опции настройки, его можно отрегулировать в шести направлениях, переднее пассажирское регулируется только по трем направлениям.

В качестве экстерьера минивэн получил галогенные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни, скрытую антенну, задний противотуманный фонарь. Сиденья в салоне отделаны эко кожей, для удобства водителя предусмотрено многофункциональное рулевое колесо, которое имеет регулировку по высоте.

Салон минивэна Evolute i-Van оснащен современной климатической установкой, ассистентом парковки, стеклоподъемниками с электроприводом, зеркалами заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой, камерой заднего вида, датчиками парковки.