Автомобили девяти марок подорожали в России в первой половине сентября

С 1 по 15 сентября девять автопроизводителей подняли цены на легковые машины в России. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«АвтоВАЗ» поднял цены на большинство модификаций Lada Granta на 10-60 тыс. рублей (на 1,3-5,7%). У компании Chery весь модельный ряд подорожал на 30-70 тыс. рублей (1,1-2,1%), у Omoda – на 70 тыс. рублей (2,2-3,1%), а у Exeed прибавка варьировалась от 10 до 60 тыс. рублей (0,2-2%).

У Geely кроссоверы Tugella и Monjaro подорожали на 35 тыс. рублей (0,7-0,9%), а у паркетников Coolray и Atlas Pro уменьшилась «специальная выгода», что сделало их дороже на 50 тыс. рублей (1,6-2,2%). Компания JAC подняла цены на четыре модели из шести на 200-250 тыс. рублей (6,8-10,4%). Также на 72-73 тыс. рублей подорожала почти вся модельная линейка FAW (2,4-3,1%). Компания Jetour, пришедшая на рынок РФ в июне, подняла цены на оба своих кроссовера на 50 тыс. рублей (1,3-2,1%).