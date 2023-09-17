Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает Telegram-канал о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.