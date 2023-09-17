Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает Telegram-канал о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Позже российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.