На российском рынке образовался дефицит машин

На российском рынке образовалась нехватка автомобилей, при этом наличие китайских аналогов проблему дефицита не решает, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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По словам эксперта, китайских автомобилей на рынке много, но они не могут заменить машины стоимостью до миллиона рублей. Он также добавил, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены так, что «глаза на лоб лезут». Например, доставка автомбиля из КНР будет стоить примерно 300-400 тысяч рублей.

В то же время сейчас в стране почти не осталось «приличных» подержанных машин, поскольку их уже раскупили. В связи с этим предложение на вторичном рынке за последние месяцы упало на 20 процентов.