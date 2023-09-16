Более 22 тыс. люксовых автомобилей эвакуировали с московских улиц с начала года

Более 22 тысяч люксовых автомобилей эвакуировали в Москве с начала года. Владельцы оставляли их под запрещающими знаками, на тротуарах и парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в антирейтинг попали Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Bentley, Maserati и Ferrari. Нарушители получили штраф и счет на перемещение машин на спецстоянку.

"Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП или несчастного случая – не важно, дорогой он или нет. Правила дорожного движения едины для всех. Мы будем и дальше следить за их соблюдением, чтобы в городе становилось еще комфортнее и безопаснее", – добавил заммэра.

До этого сообщалось, что с начала 2023 года в Москве эвакуировали порядка 19 тысяч автомобилей за незаконную парковку на местах для инвалидов. Машины нарушителей на спецстоянку по решению ГИБДД перемещают сотрудники "Московского паркинга". Один раз на штрафстоянку пришлось отвезти Maybach.