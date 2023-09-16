ГИБДД объявила «сплошные проверки» на дорогах

ГИБДД проведет массовые рейды и «сплошные проверки» на дорогах в поисках нетрезвых автомобилистов 16-17 сентября. О проверках объявили региональные управления Госавтоинспекции.

Автоинспекторы усилят контроль на дорогах в Мурманской области, Смоленской области, Ивановской области, Рязанской области, Самарской области, Кировской области, Брянской области, Липецкой области, Пензенской области и в других регионах страны.

В ГИБДД Красноярска объявили, что в связи с участившимися случаями ДТП с водителями в состоянии опьянения решено проводить «сплошные проверки» не только по выходным, а каждую ночь. Автоинспекторы Дагестана рассказали, что по 23 сентября в республике проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса».