Стала известна цена новой Lada Vesta Sport

Автомобили Lada Vesta Sport будут стоить около 2,2 млн рублей. Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По информации инсайдеров, сейчас на «АВТОВАЗе» готовят партию спортивных версий Vesta в черном и белом цветах для пресс-парка, они уже получили госномера и проходят обкатку и проверку качества сборки. По предварительным данным, 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, который устанавливается на Vesta Sport, развивает 123 л.с.

Базовый седан Lada Vesta с мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механикой стоит от 1,2 млн рублей.

В июле дилер «АВТОВАЗа» из Санкт-Петербурга открыл автосалон, в котором будут продаваться «заряженные» версии автомобилей Lada, подготовленные заводским подразделением Lada Sport.