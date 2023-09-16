Польша вводит запрет на въезд легковых автомобилей с номерами РФ

Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
Власти Польши постановили запретить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, рассказал на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Об этом пишет ТАСС.
Каминьский напомнил, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке въезда на территорию ЕС зарегистрированных в России машин.
Глава МВД отметил, что запрет вступит в действие в воскресенье, 17 сентября.
Напомним, что ранее власти Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии запретили пересекать границы республик автомобилям с российскими номерами.
Кроме того, таможенники Германии с июля 2023 года начали выборочно изымать машины у россиян, прибывших на личных автомобилях в страну.
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