Польша вводит запрет на въезд легковых автомобилей с номерами РФ

Власти Польши постановили запретить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, рассказал на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Об этом пишет ТАСС.

Каминьский напомнил, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке въезда на территорию ЕС зарегистрированных в России машин.

Глава МВД отметил, что запрет вступит в действие в воскресенье, 17 сентября.

Напомним, что ранее власти Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии запретили пересекать границы республик автомобилям с российскими номерами.