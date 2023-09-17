Для владельцев особого «Гелендвагена» сделали эксклюзивные швейцарские часы

Внедорожнику Mercedes-AMG G 63 Grand Edition посвятили эксклюзивные часы. Летом 2023 года состоялась премьера особой версии «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63. Исполнение Grand Edition технически ничем не отличается от прочих вариантов этой модели, вся фишка новинки — в особом декоре кузова и салона. И, естественно, в лимитированном тираже. А теперь подчеркнуть особый статус можно эксклюзивными часами от IWC. Швейцарский производитель совместно с Mercedes-AMG подготовил аксессуар, который адресован не только обладателям G 63 Grand Edition, но и всем ценителям этой модели.

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Взяв за основу хронограф Big Pilot’s Watch, часовщики превратили его в Big Pilot’s Watch AMG G 63. Специальная серия часов отличается контрастом чёрного и золотого цветов — корпус и заводная головка изготовлены из инновационного 18-каратного золота Armor Gold.

Оно имеет изменённую микроструктуру, благодаря чему корпус значительно прочнее и выносливее, чем из красного золота. Чёрный циферблат получил текстуру, вдохновлённую решёткой радиатора и воздухозаборниками моделей Mercedes-AMG. В то время как цифры и индексы классических часов Big Pilot’s Watch напечатаны, версия AMG G 63 украшена трёхмерными аппликациями.

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