Москва попытается продать отработавшие свой срок камеры видеофиксации

Московские власти проведут экспертизу и оценку стоимости 800 дорожных камер, давно демонтированных с улично-дорожной сети, и выставят их на аукцион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на торги будут выставлены комплексы типа «Автоураган-ВС», «Автоураган-ВСМ2», «Стрелка СТ», «Стрелка СТ-П», а также муляжи (выглядят как настоящие камеры, но не фиксируют нарушения). Вырученные от продажи деньги пойдут в городской бюджет.

По словам представителя компании «Технологии распознавания», которая производит дорожные камеры, такое оборудование никому не нужно, так как отработало свой ресурс и устарело как технически, так и программно. Кроме того, производители таких комплексов уже сами не занимаются их поддержкой. Эксперт считает, что город освобождает места под новый контракт на новые, более совершенные комплексы.