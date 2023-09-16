Ателье Irmscher взялось за доработку электрических Opel

Тюнинг-ателье Irmscher, сделавшее себе имя на доработках автомобилей Opel, после ряда проектов на базе моделей других брендов, вернулось к истокам и анонсировало новую гамму тюнинг-каров на основе Opel. На сей раз в поле зрения немецких специалистов попали гибридные и полностью электрические модификации моделей из Рюссельсхайма, под которые тюнеры из Ремсхальдена создали даже новый суббренд — новую линейку iSe. Для электрических хэтчбека Opel Astra, кроссовера Ople Mokka, а также для минивэна Opel Zafira-e Life разработан комплект аэродинамических элементов.

© Irmscher

В состав обвеса входят сплиттер на передний бампер, пороги, накладка на задний бампер и спойлер на крышу. Технические доработки подразумевают лишь заниженную на 30 миллиметров подвеску и всё, но сочетается она с новыми фирменными дисками Irmscher.

Колёса — 19-дюймовые High Star для Astra, 19-дюймовые Cosmo Star для Mokka и 20-дюймовые Heli Star для Zafira. Диски Irmscher iRS щеголяют имитацией моногайки в кислотно-жёлтом цвете. Характерной чертой проектов Irmscher iSe стал дизайн.

Irmscher