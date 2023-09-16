Россияне экстренно эвакуируют машины из ЕС из-за новых санкций

Владельцы зарегистрированных в России автомобилей начали экстренно эвакуировать свои машины из стран ЕС. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Представители Еврокомиссии 8 сентября рассказали, что въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами будет расцениваться, как запрещенный импорт.

В период с 9 по 16 сентября Эстония, Финляндия, Польша, Латвия и Литва заявили о запрете на въезд в республики на зарегистрированных в РФ машинах.

По данным газеты, в странах ЕС по состоянию на 7 сентября 2023 года насчитывалось большое количество автомобилей с российскими номерами.

Действия властей пограничных с Россией стран привели к тому, что у владельцев попавших под санкции машин началась паника.

Часть из них посчитала необходимым продать транспортные средства по сниженной стоимости. Другие приняли решение перегнать автомобили в Россию.