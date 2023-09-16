Названы российские цены на Tank 300 с «кроссоверным» полным приводом

До нашего рынка добрались модификации «трёхсотого» с трансмиссией типа Torque-on-Demand и многодисковой электронноуправляемой муфтой в приводе передней оси. Такие внедорожники предложены в двух вариантах: версия Adventure стоит 4 249 000 рублей, сборка Premium обойдётся в 4 699 000 рублей. Доплата относительно Tank 300 с жёстко подключаемым полным приводом 150 или 200 тысяч рублей.

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С марта Tank 300 были доступны в России с жёстко подключаемым полным приводом типа part-time, то есть на асфальте внедорожники могли ездить только в режиме заднего привода. Однако в Китае «трёхсотые» с муфтой предлагали с начала продаж, а теперь возможность выбора типа трансмиссии есть у россиян. Две новые комплектации получили приставку City в названии.

В обычных условиях муфта передаёт на переднюю ось всего три процента тяги, однако при пробуксовке, резком ускорении или на скользком покрытии соотношение может достигать 46:54 (в пользу задней оси). Добавлен асфальтовый ездовой режим Eco, изменено расположение клавиш на центральном тоннеле. У шайбы управления трансмиссией теперь два положения: AWD и 4L.

Tank

Внедорожники с муфтой сохранили блокировку заднего дифференциала, понижающую передачу и опциональную переднюю блокировку, да и дорожный просвет неизменен — 224 миллиметра. Характеристики 2,0-литровой «турбочетвёрки» и 8-ступенчатого автомата тоже не поменялись: силовой агрегат выдаёт 220 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.