Новой «визитной карточкой» Mercedes-Benz станут трехлучевые фары

Шеф-дизайнер немецкой марки Горден Вагенер подтвердил Autocar, что хитрая оптика, которая дебютировала на концепте CLA, появится на будущих серийных электромобилях. Топ-менеджер сравнил рисунок дневных ходовых огней с выхлопными трубами автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. По мнению Вагенера, для покупателей важны знаковые дизайнерские элементы.

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Горден Вагенер дал понять, что практически все яркие дизайнерские решения концепта CLA воплотятся в серийном седане начального уровня. Вдобавок, на «Мерседесах» с электрической силовой установкой останется имитация решётки радиатора, чтобы без двигателей внутреннего сгорания автомобили не стали безликими.

«Мы хотим изменить море однообразия, все эти безликие автомобили, лишённые индивидуальности. Мы хотим выделяться с помощью знаковых особенностей, и у Mercedes-Benz есть для этого все возможности», — объяснил шеф-дизайнер немецкого бренда.

В Autocar настаивают, что дизайнерские «фишки» концепта CLA в том или ином виде появятся на целой гамме будущих моделей с трёхлучевой звездой.