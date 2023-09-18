Китай лидирует на мировом авторынке с большим отрывом

Продажи автомобилей в мире увеличились на 9,6 процента. В августе по всей планете было продано 7 миллионов 302 тысячи легковых и легких коммерческих машин, подсчитали в консалтинговой компании LMC Automotive. Всего за январь-август нынешнего года было куплено 57 миллионов 495 тысячи автомобилей, что на 10,3 процента больше, чем за тот же период 2022 года.

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Крупнейшим мировым авторынком с огромным отрывом остается Китай. Там за август продали 2 миллиона 520 тысяч машин. Это на 5,2 процента больше, чем в августе прошлого года. На втором месте — Северная Америка с 1 миллионом 330 тысячами реализованных машин (плюс 17,1 процента).

В Западной Европе удалось продать 889,6 тысячи машин (плюс 18,7 процента), в Восточной Европе — 290,4 тысячи (плюс 31,9 процента). Однако стоит помнить о «низкой базе» 2022 года, которая все еще играет роль в регионе. В Южной Америке было продано 233,5 тысячи автомобилей (плюс 1,3 процента).

В Японии дилеры реализовали 337,4 тысячи машин, то на 17,2 процента больше, чем годом ранее. В Канаде — 148,6 тысячи (плюс 10,8 процента). В Южной Корее, единственной из крупных рынков показавшей падение, было продано 128,3 тысячи машин — на 0,7 процента меньше, чем в августе 2022 года.