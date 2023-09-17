Geely начала продажи хетчбэка с дизайном Ford Bronco

На китайском рынке начались продажи компактных хетчбэков Geely Panda Knight. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составляет 53 900 юаней (717 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

© Газета.Ru

Внешне новинка напоминает американский внедорожник Ford Bronco. Однако размеры его кузова скромные. Длина составляет 3135 мм, а колесная база — 2015 мм. Задний ряд сидений можно сложить, при этом объем багажного отделения составляет 800 л. Салон отделан искусственной кожей и качественным пластиком. На передней панели установлен восьмидюймовый экран мультимедийной системы. Покупатель сможет выбрать автомобиль белого или зеленого цветов.