Купе BMW M4 получит экстремальную версию CS

Компания BMW готовит расширение модельной линейки спорткара M4. В 2024 году купе в кузове G82 получит новую модификацию CS, которая была у предшественника поколения F82, а также есть у актуальной генерации седана BMW M3. Премьеру нового исполнения немецкий автопроизводитель приурочит к плановому рестайлингу своих «заряженных» моделей. Кроме того, на следующий год запланирован и дебют нового универсала BMW M5 Touring, уже засвеченного на официальных тизерах. Ожидается, что технически M4 CS будет унифицирована с уже рассекреченным седаном M3 CS.

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В интервью изданию Autocar глава подразделения BMW M Франк ван Мил подтвердил, что в середине следующего года начнутся продажи M4 CS, а значит, премьера модели состоится в начале 2024 года. Её приурочат к готовящемуся обновлению актуальных BMW M3 и BMW M4.

Никакой информации о новинке нет, но заявлено, что в гамме купе она заполнит пробел между стандартным BMW M4 и лимитированным флагманским BMW M4 CSL, который был выпущен ограниченным тиражом в честь 50-летия BMW M. Седан BMW M3 CS — самый экстремальный вариант последнего поколения модели.