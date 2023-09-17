Range Rover превратили в слиток серебра на огромных колёсах

Тюнеры сделали из Range Rover слиток серебра на гигантских колёсах. Американское ателье 1016 Industries представило новый проект, в основу которого лёг внедорожник Range Rover последнего поколения — британский автомобиль получил лаконичный аэродинамический обвес и весьма необычные по дизайну колёса. В сочетании с серебристым цветом и характерным экстерьером модели, детали превратили машину фактически в слиток серебра на колёсах. Обвес доступен в трёх разных вариантах углепластика и обойдётся от 28,5 до 40 тысяч долларов.

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Набор аэродинамических элементов включает в себя передний сплиттер, расширенные пороги, накладки на колёсные арки, изменённый задний бампер с диффузором и новыми патрубками выхлопных труб, а также спойлер на крыше.

Главной особенностью проекта стали 26-дюймовые колёса от RDB LA, которые выполнены в ретро-стиле и отличаются фактически монолитным дизайном. Огромные диски дополняют облик внедорожника и за счёт матового серебристого цвета составляют единую гамму с серебристой плёнкой, которой оклеен кузов.

1016 Industries

1016 Industries

1016 Industries

1016 Industries