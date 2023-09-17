Новый электромобиль побил мировой рекорд по пробегу на одной зарядке

Группа студентов Мюнхенского технического университета установила новый рекорд дальности поездки на одной зарядке электромобиля (EV). Компактное купе, получившее название muc22, преодолело поразительное расстояние в 2 574 км на батарее емкостью всего 15,5 кВт-ч, что было достигнуто в ходе шестидневных испытаний в аэропорту Мюнхена.

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Несмотря на свою чрезвычайную эффективность, muc22 не является высокоскоростным автомобилем: его максимальная скорость составляет всего 42 км/ч. Его масса без водителя составляет всего 170 кг, а аэродинамический дизайн характеризуется коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,159.