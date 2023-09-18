В России начались продажи Kaiyi X3

Автомобиль доступен на российском рынке в двух версиях Comfort и Luxury. Базовая комплектация с мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической коробкой передач предлагается за 2,1 млн рублей. Автомобиль в том же исполнении Comfort, но с вариатором в качестве трансмиссии стоит 2,2 млн рублей.