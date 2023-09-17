Увеличилась стоимость кроссовера KIA Sportage

Корейский кроссовер KIA Sportage представлен на рынке России. Недавно для модели обновили прайс-лист.

Кроссоверы KIA Sportage поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Недавно стоимость автомобиля обновилась, а сейчас его можно приобрести за 4 550 000 рублей. Ранее цена была на 335 000 рублей меньше. В России поднялись ценники и на другие иномарки, которые поставляются по схеме параллельного импорта.

Так, Hyundai Santa Fe теперь можно приобрести за 4 900 000 рублей. Речь идет об исполнении, в котором предусматривается двигатель на 2.5 литра, мощностью 180 л.с. В паре с мотором функционирует классическая АКПП в сочетании с 4WD. Еще одна модель, которая недавно приняла новый прайс - Toyota Camry. Сейчас стоимость составляет 4 750 000 рублей. Седан оснащается мотором 2.0 на 200 л.с. и автоматической коробкой передач.

Другие модели марки KIA тоже прибавили в цене. Так, седан Cerato и кроссоверы Soul и Seltos получили прибавку в цене в размере 105 000 рублей. В процентном выражении это составляет 3.6-5.7%.

Дорожают даже китайские автомобили, которые поставляются на рынок России официально. Так, прямая прибавка в размере 35 000 рублей досталась Geely Tugella и Monjaro. У кроссоверов Coolray и Atlas Pro сократилась “специальная выгода”. В начале сентября выросла стоимость почти у всех моделей марки FAW. Для лифтбека Bestune B70 и кроссоверов T55 и T99 предусмотрели прибавку в размере 72 000 рублей.