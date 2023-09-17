Автобус задымился во время движения в пригороде Петербурга

Под Санкт-Петербургом, в городе Пушкин, задымился очередной пассажирский автобус. Об этом сообщает fontanka.ru.

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Инцидент произошел напротив дома № 29 по Оранжерейной улице, днем 17 сентября. Отмечается, что дымом от транспорта основательно заволокло проезжую часть, а информационные табло автобуса стало мигать. Водитель, остановил автобус и высадил пассажиров.

Позже выяснилось, что в моторном отсеке произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Перевозчик подчеркнул, что дымовой эффект на самом деле дымом не является — это оседание порошка из системы пожаротушения.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.