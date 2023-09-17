В России начались продажи хэтчбеков Volkswagen Golf R

В России в продаже появились новые хэтчбеки марки Volkswagen. Модель Golf представлена в наиболее продуктивной версии.

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Автомобильные дилеры в Москве и других городах начали предлагать клиентам новые Volkswagen Golf R. Это наиболее мощная версия хэтчбека восьмого поколения. Стоимость начинается от 8 800 000 рублей, а максимальная цена достигает 9 158 000 рублей.

Дилер в Москве сообщил, что хэтчбек уже добрался до салона. Именно здесь реализуется самый дорогой автомобиль. В списке опций представлен комплект подушек безопасности - передних, боковых и задних. В комплектации также есть датчики парковки, камера с обзором на 360 градусов, датчики света и дождя. Пользователям доступна опция “старт-стоп”, люк в крыше и климатическое оборудование.

Напомним, что обновленный Volkswagen Golf R оснащается турбированным двигателем серии EA888. Рабочий объем мотора составляет 2 литра, а производительность - 320 л.с. Работает двигатель в паре с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. В конструкции предусматривается улучшенная трансмиссия 4Motion. Такая коробка передач способна передавать до 100% крутящего момента на каждое из задних колес.

Производитель сообщает, что мотор автомобиля может работать на топливе АИ-98 или АИ-100. С места до 100 км/час машина способна разгоняться за 4.7 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/час.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить сборку крупных кроссоверов марки Volkswagen. Партию Talagon недавно привезли на бывшую производственную площадку марки в Калуге. Сейчас завод носит другое название - AGR Automotive Group.