В ГИБДД рассказали, что можно сделать с потертым госномером

Россиянам разъяснили, что делать, если госномера стерлись или поблекли от старости. Как сообщило издание «Автоньюс», инструкцию опубликовали сотрудники ГИБДД по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале.
Согласно рекомендациям ГИБДД, черные символы можно подкрасить самостоятельно. При этом необходимо соблюдать требования к шрифту букв и цифр, установленные в ГОСТе Р 50577-2018. А вот в случае повреждения светоотражающей пленки, которой покрыты номерные знаки, потребуется заказать дубликат – восстановить ее своими силами не получится.
Как отметили в ГИБДД, по ГОСТу Р 50577-2018 нанесение российского флага на госномер не является обязательным, поэтому его отсутствие не будет считаться нарушением. При этом на номерах обязательно должен быть указан международный код страны – «RUS».
По словам юриста Дмитрия Дугина, за езду на авто с плохо читаемыми номерами водитель может получить штраф по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ в размере 500 рублей. В случае выявления намеренных признаков изменения госномера, автомобилисту грозит более суровое наказание по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ в виде штрафа 5 тыс. рублей или лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев.