В ГИБДД рассказали, что можно сделать с потертым госномером

Россиянам разъяснили, что делать, если госномера стерлись или поблекли от старости. Как сообщило издание «Автоньюс», инструкцию опубликовали сотрудники ГИБДД по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале.

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Согласно рекомендациям ГИБДД, черные символы можно подкрасить самостоятельно. При этом необходимо соблюдать требования к шрифту букв и цифр, установленные в ГОСТе Р 50577-2018. А вот в случае повреждения светоотражающей пленки, которой покрыты номерные знаки, потребуется заказать дубликат – восстановить ее своими силами не получится.

Как отметили в ГИБДД, по ГОСТу Р 50577-2018 нанесение российского флага на госномер не является обязательным, поэтому его отсутствие не будет считаться нарушением. При этом на номерах обязательно должен быть указан международный код страны – «RUS».