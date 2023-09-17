Минтранс готовит новые ограничительные меры для самокатчиков

— Частные СИМ выйдут из серой зоны, — говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. — Владелец самоката должен будет регистрировать его в федеральном реестре. Я подозреваю, что это будет сделано по упрощенному пути, через Госуслуги. Для пешеходов де-юре ничего не изменится. Они и так — приоритетный участник движения в пешеходной зоне. Их и без того нельзя обгонять, безрассудно подрезая. Если рассматривать поправку, которая предусматривает штрафы за обгон пешехода, то тут есть вопросы к контролю — кто и каким образом будет фиксировать, что был совершен обгон пешехода с нарушением правил.