Минтранс готовит новые ограничительные меры для самокатчиков
Минтранс согласует дорожную карту на 2023– 2026 годы. В планах среди прочего указано «дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ (средств индивидуальной мобильности)». По этому документу можно понять, какие ограничения ждут самокатчиков в будущем.
В Правилах дорожного движения теперь появится термин «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Также хотят ввести понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода».
Минтранс собирается прописать условия, при которых такой обгон возможен. Изменится и порядок контроля за передвижением самокатчиков. Например, их заставят выполнять требования ГИБДД об остановке и обяжут проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Будут установлены и обязанности владельцев самокатов, попавших в ДТП. А еще россиян обяжут вносить сведения об их самокатах в специальный реестр. По сути это процедура сродни постановке машины на учет в ГИБДД.
— Частные СИМ выйдут из серой зоны, — говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. — Владелец самоката должен будет регистрировать его в федеральном реестре. Я подозреваю, что это будет сделано по упрощенному пути, через Госуслуги. Для пешеходов де-юре ничего не изменится. Они и так — приоритетный участник движения в пешеходной зоне. Их и без того нельзя обгонять, безрассудно подрезая. Если рассматривать поправку, которая предусматривает штрафы за обгон пешехода, то тут есть вопросы к контролю — кто и каким образом будет фиксировать, что был совершен обгон пешехода с нарушением правил.
В принципе, научиться контролировать то, как владельцы самокатов ведут себя на дороге, по словам эксперта, задача вполне реализуемая. Это можно сделать с помощью интеграции на частные самокаты систем ГЛОНАСС или GPS.