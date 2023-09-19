АвтоВАЗ намерен унифицировать «Нивы»

АвтоВАЗ запланировал техническую унификацию Lada Niva Travel и Niva Legend. Как пишет Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на свои источники, в 2025 году российский производитель возьмет лучшие технические решения обоих внедорожников и внедрит их в единую конструкцию. Помимо этого, через два года обе Niva обзаведутся новым двигателем от переднеприводных Lada, что повлечет за собой и другие изменения. Впрочем, с ними АвтоВАЗ пока не определился, говорят инсайдеры.

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На сегодняшний день классическая Нива-21214, она же Lada Niva Legend, оснащается модернизированной передней подвеской с двухрядными подшипниками. В арсенале более «свежей» Lada Niva Travel ее нет. Однако на бывшей Chevrolet Niva раздаточная коробка управляется удобно — одним рычагом. Через два года лучшие решения машин объединят, сделав шасси почти одинаковым.

Помимо этого, на «Ниву» начнут ставить более мощный двигатель вместо нынешнего 83-сильного. Такое изменение глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал год назад, отметив, что оно должно дать ей второе дыхание перед полувековым юбилеем. Ожидается, что это будет 90-сильный «восьмиклапанник» 1.6, которым ныне оснащается Lada Granta, хотя на «определенную партию машин» Соколов в феврале пообещал поставить мотор на 106 сил.

Ожидалось, что другой двигатель первой опробует Lada Niva Sport. Однако, как пишет «Автопоток», премьера «спортивной» Niva с дополнительным оборудованием и более комфортным салоном отложена на год, до сентября 2024 года. Причем ее хотят сделать еще более мощной, чем стандартную модель, — Соколов ранее подтвердил появление 1,8-литрового агрегата на 122 силы.