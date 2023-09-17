В бизнес-такси «Яндекса» появятся китайские седаны Hongqi

Представитель белорусского завода «Юнисон» заявил Onliner.by, что четырёхдверки H5 и H9 попали в классификатор «Яндекса», а в ближайшее время стороны намерены заключить пятилетний договор на поставку автомобилей в такси. Намекают в «Юнисоне» и на госзакупки Hongqi со стороны белорусских властей. Выпуск китайских премиум-моделей под Минском начнут 21 сентября: первенцем станет кроссовер HS5.

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О планах производства автомобилей Hongqi в Республике Беларусь стало известно в начале марта. В августе вице-премьер Петр Пархомчик заявил, что из машинокомплектов организуют сборку «кроссоверов бизнес-класса». Местные журналисты уверены, что речь идёт о Hongqi HS5.

Первая партия из 36 машинокомплектов уже прибыла на завод «Юнисон». До конца года под Минском намерены собрать около 1000 автомобилей Hongqi. Ожидается, что после переноса производства в Беларусь цена снизится на десять процентов, то есть у соседей HS5 будет стоить около 47,6 тысячи долларов (эквивалент 4,6 миллиона рублей). В России аналогичный кроссовер с июля продают по цене от 4,99 миллиона рублей.