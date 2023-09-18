Седан Peugeot 408 перейдет на новый малолитражный турбомотор. Министерство промышленности и торговли Китайской Народной Республики анонсировало дебют четырёхдверки с 1,5-литровым агрегатом. Без малого десять лет «четыреста восьмой» оснащался двигателем объёмом 1,6 литра. Несмотря на снижение рабочего объёма до 1499 кубических сантиметров мощность символически увеличится: до 173 лошадиных сил. Премьеру новинки ждут до конца года.

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В арсенале Peugeot нет турбомотора объёмом 1,5 литра, поэтому китайские журналисты предположили, что «четыреста восьмой» перевели на двигатель партнёра — компании Dongfeng. Однако «турбочетвёрка» этой фирмы имеет другой индекс (DFMC15TP1), выдаёт 190 или 204 лошадиные силы, а главное — рабочий объём меньше на 23 «кубика».

О коробке передач обновлённого Peugeot 408 тоже нет информации, но в настоящий момент седан оснащается классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin. С точки зрения налогообложения переход на 1,5-литровый двигатель не имеет смысла, однако в Dongfeng-Peugeot могут сделать ставку на более экологичный и современный агрегат. Выигрыш в мощности невелик: всего три лошадиные силы.