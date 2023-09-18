В Башкортостане упрощенным Lada запретили работать в такси

Власти Башкортостана запретили упрощенным Lada работать в такси. Глава региона Радий Хабиров внёс изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан». В новой редакции сказано, что автомобили такси должны удовлетворять экоклассу «Евро-3». АвтоВАЗ до сих пор выпускает упрощенные машины с двигателями «Евро-2».

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Новый Техрегламент позволяет российским автозаводам выпускать упрощённые машины, пренебрегая экологией, активной и пассивной безопасностью. Послабления действуют до 1 февраля 2024 года, и тот же АвтоВАЗ ими пользуется: самые дешёвые Lada Granta сертифицированы по стандарту «Евро-2». Однако путь в башкирское такси для таких машин теперь закрыт: оформить лицензию не удастся.

Новый федеральный закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября 2023 года: ужесточения касаются требований, предъявляемых к водителям такси. А вот экологический класс автомобилей для частного извоза определяют в регионах, так что Башкортостан может оказаться не единственным субъектом Российской Федерации, где новые упрощенные Lada станут непригодны для легальной работы в такси.