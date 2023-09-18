Nissan отметил 50-летний юбилей Caravan выпуском спецверсии. У японских дилеров скоро появятся минивэны в комплектации 50th Anniversary. Продавать новинку будут всего пять месяцев: с 10 октября 2023 года по 10 марта 2024 года. Отличительных черт немного: антихром, оригинальные шильдики, прострочка на подголовниках и медные акценты в интерьере. Оснащение расширено, но цена невысока: особый Nissan Caravan стоит от 3 484 700 йен (2,3 миллиона рублей).

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Nissan Caravan пятого поколения в строю с 2011 года, а плановых рестайлингов было два: в 2017 и 2021 году. Основой для юбилейной спецверсии послужил пассажирский минивэн со стандартной крышей, низким полом и удлинённой колёсной базой в исполнении Grand Premium GX. Ограничений по технике нет.

Nissan

Nissan

Nissan

Клиенты могут выбирать между бензиновым 2,0-литровым двигателем Nissan (130 сил, 178 Нм) и лицензионным турбодизелем Mitsubishi (132 силы, 370 Нм). Привод задний или полный, коробка передач — 7-ступенчатый автомат. У юбилейного Caravan есть электрорегулировки зеркал, камеры кругового обзора и системы активной безопасности Nissan Intelligent Mobility.