BMW объяснила, почему покупателям придется доплатить за купе M2 с «механикой»

В BMW объяснили, почему купе M2 с «механикой» стоит дороже, чем вариант с «автоматом»
В течение долгих лет производители автомобилей брали с покупателей больше денег за автомобили с автоматической коробкой передач, тогда как машины с механикой были базовым вариантом. Однако, как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, BMW M2 (поколение G87) в Европе исключение – здесь как раз доплачивают за механическую коробку.
Как пояснил руководитель BMW M Франк ван Мил, причина надбавки в том, что производство 6-скоростных механических коробок более затратно, нежели выпуск 8-скоростного автомата. Он добавил, что было бы проще вообще не производить M2 с механикой.
Но компания сохраняет этот вариант, считая его данью традиции для любителей автомобилей и фанатов. BMW M2 с автоматической коробкой может разогнаться до 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем автомобиль с механической трансмиссией.