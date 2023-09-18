В Россию привезли кросс-лифтбек Ford Evos

Один из частников привез в Россию Ford Evos. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 4 900 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у машины комплектация ST-Linе. Среди опций продавец выделяет панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних сидений, бесключевой доступ, аудиосистему "Bang&Olufsen", 10 динамиков, 5X USB и много дополнительных функций.

Длина автомобиля - 4920 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1600 мм, колесная база - 2945 мм. Ford Evos представлен с бензиновой "турбочетверкой" 2.0 EcoBoost, которая выдает 238 л.с. и 376 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом". Привод - передний. Кросс-лифтбек может разогнаться до "сотни" за 6,6 с. и набрать максимальные 193 км/ч.

На передней панели - приборный экран на 12,3 дюйма и огромный тачскрин медиасистемы Sync+ 2.0. Его диагональ - 27 дюймов, ширина - 1,1 метра, а разрешение эквивалентно стандарту 4K. Центральную консоль заняли аварийка, шайба для смены режимов, барабанный регулятор громкости, электронный стояночный тормоз.