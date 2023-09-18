Четверть россиян готова отказаться от полиса ОСАГО при его подорожании

Почти четверть жителей России откажется от приобретения полиса ОСАГО, если он подорожает на 10%. Как сообщает «КП», об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией.

По словам Шарапина, даже при несерьезных ДТП на месте должны разбираться полиция и страховая компания, а в некоторых случаях установить виновного в происшествии может только суд. Однако водители, считает вице-президент НАС, не могут самостоятельно найти истину в конфликтной ситуации. Несмотря на это, все меньше автомобилистов оформляют полис ОСАГО.

Согласно данным опроса НАС, 22% респондентов откажутся от приобретения полиса ОСАГО, если его цена вырастет на 10%. Еще 7% заявили, что у них и так нет страховки.

Шарапин отметил, что сейчас в сфере автострахования возник серьезный кризис по причине роста тарифов при малой сумме страховых выплат. Кроме того, распространяются слухи о слишком высокой цене на запчасти, что не всегда соответствует действительности. При этом полиция не всегда может приехать на место ДТП, предложив водителям самостоятельно оформить извещение для ОСАГО.