Новый Hyundai Santa Fe добрался до России

В России начали продавать Hyundai Santa Fe нового поколения. «Пятый» Santa Fe дебютировал в середине июля: автомобиль пережил кардинальное преображение, получив угловатый кузов в стиле Land Rover Defender и «пиксельную» оптику. Несмотря на то, что премьера прошла совсем недавно, кроссовер уже предлагают в России. Его привезут под заказ «серым» путем дилеры из Владивостока и Тюмени, которые просят от 4,75 миллиона до 6,5 миллиона рублей.

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В самом доступном варианте Hyundai Santa Fe оборудован 2,5-литровым 194-атмосферным мотором мощностью 194 лошадиные силы, работающим в паре с восьмидиапазонным автоматом. Привод передний. Также тюменский продавец предлагает привезти кроссовер с гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.6 и шестиступенчатого автомата со встроенным электродвигателем. За него просят 5,1 миллиона.

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Auto.ru

Самый дорогой вариант за 6,5 миллиона рублей приводится в движение 2,5-литровым наддувным мотором на 281 силу, в тандеме с которым работает восьмидиапазонный «робот». Привод у такого Santa Fe — на все колеса.

Автомобили, судя по всему, привезут из Южной Кореи. В оснащение включены два сдвоенных экрана диагональю 12,3 дюйма — цифровая «приборка» и сенсорный экран мультимедийной системы. Также есть отсек для беспроводной зарядки, электрорегулировки переднего ряда и двухзонный климат-контроль, а у более дорогой версии — люк в крыше.