Voyah выпустит среднеразмерный кроссовер

В Китае сфотографировали прототип новой модели Voyah (код H37). О принадлежности к бренду говорят шильдики на стёклах и "птичка" на рулевом колесе.

© www.autohome.com.cn

Автомобиль "закован" в плотный камуфляж, сквозь который можно рассмотреть только часть оптики, встроенной по бокам бампера, и нижнюю решётку радиатора. В салоне также ничего не рассмотреть: все особенности интерьера прикрыты пологом.

Является ли автомобиль полностью электрическим, или же получил гибридную трансмиссию, пока не понятно: фото сделано лишь с одной стороны.

На прошлой неделе Voyah представил седан Passion с гибридной силовой установкой, обеспечивающей автономность до 1227 км.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn