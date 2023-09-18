Voyah выпустит среднеразмерный кроссовер. Тесты уже начались
В Китае сфотографировали прототип новой модели Voyah (код H37). О принадлежности к бренду говорят шильдики на стёклах и "птичка" на рулевом колесе.
Автомобиль "закован" в плотный камуфляж, сквозь который можно рассмотреть только часть оптики, встроенной по бокам бампера, и нижнюю решётку радиатора. В салоне также ничего не рассмотреть: все особенности интерьера прикрыты пологом.
Является ли автомобиль полностью электрическим, или же получил гибридную трансмиссию, пока не понятно: фото сделано лишь с одной стороны.
На прошлой неделе Voyah представил седан Passion с гибридной силовой установкой, обеспечивающей автономность до 1227 км.
www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
В России Voyah представлен седаном Passion, кроссовером Free и минивэном Dream.