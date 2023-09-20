Стало известно, вариаторы какой китайской фирмы установят на Lada

Еще в середине минувшего лета появилась информация, что агрегатами с АвтоВАЗом поделится китайский JAC, причем тогда речь шла не только о коробке передач, но и о двигателе, который устанавливается в том числе на «Москвич 3». Теперь же телеграм-канал «Автопоток» уточняет, что на автомобилях Lada действительно тестировали агрегаты JAC, но в итоге российский автопроизводитель выбрал вариатор другой китайской компании — WanLiYang (WLY).

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Автор канала пишет, что бесступенчатая коробка передач WanLiYang CVT18 уже устанавливается на опытные Lada Vesta NG и «скоро будет выпущена первая партия товарных автомобилей с китайским вариатором». Пока же Vesta представлена на рынке только с «механикой», которая работает в связке с 1,6-литровым мотором мощностью 90 либо 106 лошадиных сил.

Что же касается китайского вариатора, то такая коробка передач была установлена на прототипе Lada Aura, представленном летом этого года. В паре с ним работал 1,8-литровый «вазовский» мотор мощностью 122 лошадиные силы. Aura — это удлиненная версия Vesta с салоном повышенного комфорта, на которую в будущем должны пересесть российские чиновники. Согласно планам АвтоВАЗа, серийное производство бизнес-седана начнется примерно через год.