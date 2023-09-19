В Москве выросло производство автомобилей

Объем выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Москве за первые семь месяцев текущего года увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По словам Ефимова, сильнее всего на положительную динамику повлияло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период выросло в два раза. Сейчас сфера московского автомобилестроения насчитывает более 20 площадок, на которых занято более 8 тыс. человек, отметил он.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что в городе создан кластер электромобилестроения, который станет центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, а также электрических легковых и грузовых машин. В состав объединения вошли более 50 производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.