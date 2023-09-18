Китайско-белорусский Belgee X50 добрался до России

В России стартуют продажи белорусского кроссовера Belgee X50. Под названием Belgee X50 на российском (и белорусском) рынке теперь продается знакомый Geely Coolray, произведенный на мощностях завода «БелДжи». X50 уже доступен в салонах официальных дилеров Geely по цене от 2 050 990 рублей (с учетом скидки при покупке в трейд-ин, без нее — от 2 235 990 рублей). Для сравнения, рекомендованная стоимость Coolray — от 2 119 900 рублей или от 2 329 990 без скидки.

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Единственное внешнее отличие Belgee X50 от актуального Geely Coolray — логотипы с выведенными по центру литерами B и G и шильдик X50, который позаимствовали у Proton X50 — под этим названием Geely Coolray продается в Малайзии. Belgee X50 представлен на российском сайте Geely и продается у официальных дилеров китайской марки.

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Новинка доступна в трех уровнях оснащения, Active, Style и Prestige. В базовой комплектации у кроссовера 17-дюймовые диски, светодиодные ДХО, руль регулируется по вылету и высоте, а передние кресла оборудованы подогревом. Также есть семидюймовая цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, кондиционер, задние датчики парковки и задняя камера. Заявлены круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки и дистанционно с ключа.

Belgee

Belgee

Исполнение Style отличается наличием климат-контроля и панорамной крыши с люком, а диски у такого кроссовера 18-дюймовые. Доступ в салон бесключевой, есть подогрев руля и задних сидений, увеличено количество подушек безопасности (с двух до четырех) и установлена дополнительная розетка в багажнике. Такой кроссовер стоит с учетом скидки 2 160 990 рублей, а без нее — 2 345 990 рублей.

Отличия топовой комплектации Prestige — светодиодные фары ближнего и дальнего света, дополнительная наружная подсветка, красные тормозные суппорты, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и датчики парковки не только сзади, но также спереди и по бокам. Кроме всего перечисленного, в список оборудования включены боковые шторки безопасности, система автоматической парковки и встроенный видеорегистратор. Belgee X50 Prestige обойдется в 2 445 990 рублей (2 260 990 рублей со всеми скидками).