Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем и владельцем Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке, в ходе которой попросил выбрать Турцию в качестве локации для следующей производственной площадки. Глава Tesla ответил, что компания уже работает со множеством турецких поставщиков, и страна числится в списке главных кандидатов на строительство «Гигафабрики».

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По словам Эрдогана, Турция также открыта для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и Starlink — глобальной спутниковой системы, компании Маска SpaceX. Маск в ответ заявил, что SpaceX хочет получить местную лицензию на предоставление спутниковых услуг.

Официальных комментариев по итогам беседы Эрдогана и Маска Tesla пока не давала.

Ранее сообщалось, что Tesla активно ищет локацию для нового завода. В июле говорилось о возможном строительстве площадки в Индии, с конвейера которой будут сходить недорогие электромобили. В мае и июне Маск встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном: главной темой встреч было как раз новое предприятие.