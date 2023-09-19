«Автодом» анонсировал продажи китайских электромобилей Zeekr

Дилер автомобилей "Автодом" в октябре 2023 года запустит продажи китайских премиальных электромобилей Zeekr, говорится в сообщении компании. Стоимость электрокаров начинается от 6 млн рублей.

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"ГК "Автодом" начинает продажи электромобилей марки Zeekr. Три модели автомобилей премиум-сегмента будут доступны уже в октябре в дилерских центрах", - отмечается в сообщении.

Так, в салонах "Автодома" будут представлены модели Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009.

Модель Zeekr X представляет из себя кроссовер, оснащенный в заднеприводном варианте электродвигателем мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 км. Электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,8 сек. В полноприводном варианте машина имеет два мотора общей мощностью 428 лошадиных сил, а разгон набирает за 3,7 секунды.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 представлен в трех версиях - заднеприводной, полноприводной и FR (четыре мотора, по одному на колесо). Мощность электродвигателя составляет от 272 до 1125 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч - от 6,9 до 2,7 секунды.

Минивэн Zeekr 009 будет представлен в полноприводной версии, электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.