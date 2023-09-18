Дизельный Mercedes-Benz E-Class могут запретить к эксплуатации

Немецкий автопроизводитель снова столкнулся с обвинениями в манипуляциях с дизельными моторами — в центре скандала оказалась модель E-Class в модификации 350 BlueTec. Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA) полагает, что на дизельных автомобилях используются программы, занижающие реальные показатели вредных выбросов. Если компания не решит проблему, то E-Class 350 BlueTec будет запрещен к эксплуатации и отозван.

Как выяснил Reuters, Mercedes-Benz получил от KBA документ, согласно которого автопроизводитель использует программные решения для занижения реальных показателей вредных выбросов дизельных моторов, якобы соответствующих экологическому стандарту Евро-6. Упоминаются три решения, как минимум два из которых вмешиваются в работу двигателя во время тестов в зависимости от определенных температурных параметров. Mercedes-Benz со своей стороны заявил, что оказывает поддержку в расследовании KBA и уже разработал обновление ПО, которое должно решить проблему.

Это уже не первый раз, когда к дизельному E-Class возникают претензии. Еще в 2021 году Mercedes-Benz обвиняли в установке мошеннического ПО, причем тогда речь шла о восьми программах, уменьшающих объем впрыскиваемого реагента AdBlue, необходимого для нейтрализации оксидов азота.