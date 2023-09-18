Мир столкнулся с острым дефицитом дизельного топлива

В мире зафиксирована острая нехватка дизельного топлива. Как пишет Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы планеты не могут удовлетворить растущий спрос, и ситуацию усугубляет сокращение добычи нефти лидерами ОПЕК+ — Саудовской Аравией и Россией. На прошлой неделе стоимость барреля в США подскочила до 140 долларов, что стало максимумом для сентября за всю историю наблюдений. В Европе дизель с лета подорожал на 60 процентов.

Жаркое лето в Северном полушарии вынудило нефтеперерабатывающие заводы сократить добычу, в результате чего запасы пополнялись медленнее. Кроме этого, они отдают предпочтение другим видам топлива — бензину и авиационному керосину, спрос на которые также возрос. Сыграли роль и повсеместные незапланированные простои.

Вместе с этим промышленность восстанавливается после пандемии Covid-19, когда потребность в топливе была рекордно низкой. Сейчас она растет, однако многим предприятиям пришлось закрыться, а потому мощностей не хватает.

Свою лепту вносят и сокращения поставок от ключевых стран-экспортеров. Россия и Саудовская Аравия урезают объемы отправляемого топлива, а недавно новую квоту на экспорт установил Китай, и по мнению экспертов, запланированного экспорта будет недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

В результате запасы перед зимой оказались ниже ожидаемых. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они достигли минимальной за пять лет отметки. Разгоняется и инфляция: растут фьючерсы на нефть и цены на бензин и дизель, увеличивая расходы логистических компаний.