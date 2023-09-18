Chery показала седан из новой модельной линейки

Четырехдверка станет первой моделью новой линейки. Ожидается, что в продажу седан поступит до конца текущего года.

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Компания Chery анонсировала новую серию Fengyun, созданную для электрифицированных моделей. К слову, китайцам это название хорошо знакомо: прежде такое имя носил седан (он же A11, Fulwin и Windcloud), который, по сути, был копией первого Seat Toledo и продержался на конвейере с 1999 по 2006 гг. Более того, известный в России Chery Amulet (A15) – это наследник того самого Chery Fengyun. Ну а первенцем линейки с возрожденным именем станет седан, который сама Чери пока заявила под индексом A9.

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На данный момент производитель распространил единственное официальное изображение грядущей четырехдверки, причем пока точно неизвестно: это уже серийная версия или еще только прототип, пусть и приближенный к производству. Как бы то ни было, но внешность Chery Fengyun A9 явно выполнят по мотивам концепта Chery Arrizo Star, который дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне.

Концепт Chery Arrizo Star дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне

Так, «девятке» достанется аналогичное «табло» со множеством диодных элементов, похожими сделают и фары, хотя у A9 они будут крупнее, плюс в них появятся светодиодные же «треугольники». Другие особенности дизайна экстерьера – выдвижные ручки дверей и крупные колеса. Ну и еще на капоте красуется новая эмблема, при этом она стилизована под нынешний логотип марки Chery.

Концепт Chery Arrizo Star дебютировал в апреле этого года на Шанхайском автосалоне