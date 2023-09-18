Volkswagen прекратит производство автомобилей в Дрездене

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Volkswagen не намерен продолжать производство на предприятии в Дрездене. Известно, что завод активно функционировал на протяжении 20 лет.

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По данным источника, в 2022 году в Дрездене было собрано 6 500 электромобилей ID.3. Стоит отметить, что завод продолжит функционировать. Однако рабочие будут выполнять иные задачи, чем обычно.